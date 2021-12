Soldat siktet etter skyteulykke under øvelse i Færder kommune

Sørøst politidistrikt opplyser at en ung kvinnelig vernepliktig ble truffet av et skudd under en øvelse tirsdag. Hun er fortsatt til behandling ved Oslo universitetssykehus.

Kvinnen er alvorlig skadd, men utenfor livsfare, skriver politiet.

Politiet har avhørt en rekke vitner.

Soldaten som nå er siktet avhøres onsdag, sier politiadvokat Sigrun Våge ved Tønsberg politistasjon.

Ulykken skjedde under en militærøvelse på Mågerø på Tjøme klokken 16.20 tirsdag ettermiddag.

