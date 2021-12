Oslo kommune ber pubgjester teste seg etter mistanke om omikronsmitte

Det skriver NRK.

Det har vært et større utbrudd i Frogner bydel i Oslo. Bydelsoverlegen i Frogner mistenker at 30–40 personer er smittet av omikronvarianten etter et julebord avholdt av solenergiselskapet Scatec.

Nå ber Oslo kommune alle som har var på Louise Restaurant & Bar fredag 26. november i tidsrommet 22:30 til 03:00 om å teste seg. Det var her julebordet fant sted.

De oppfordrer også folk som har vært på Old Irish Pub på Majorstuen lørdag 27. november i tidsrommet 22:00 til 01:00 om å ta en test. En av gjestene på julebordet var her på lørdagen før personen fikk påvist smitte.

– Dette er på bakgrunn av at det sannsynligvis er omikronvarianten. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor bedt oss om å gå ut med hvor smitten fant sted, sier assisterende bydelsoverlege, Tine Ravlo.

