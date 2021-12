Omikron har kommet til Norge – to tilfeller påvist i Øygarden

Øygarden kommune opplyser at det er registrert to tilfeller av varianten i kommunen.

Ordfører Tom Georg Indrevik sier at de to som er bekreftet smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

– Vi har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet gjennom helgen, og det er tatt ekstra forholdsregler når det gjelder de som er smittet av omikronvarianten, sier ordføreren.

Tirsdag ble det kjent at Ullensaker kommune hadde sendt tre positive koronaprøvesvar til sekvensering for omikronvarianten.

Mandag innførte regjeringen flere nye tiltak knyttet til denne nye virusvarianten. Blant annet er isolasjonstiden forlenget til sju dager for personer som tester positivt for korona og kan være smittet med omikron. I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer i smittekarantene i ti dager.

– Forberedt

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Norge er forberedt.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på det både i Norge og internasjonalt, og har planer for å håndtere smitte umiddelbart, sier Kjerkol til NTB.

Hun forteller at de smittede er satt i isolasjon og deres nærkontakter i karantene.

– Skjult smitte

Det er ikke overraskende at det er bekreftet smittetilfeller av omikronvarianten også i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Helsemyndighetene har i flere dager gitt uttrykk for at det kun var spørsmål om tid før smitten ble bekreftet her i landet.

– Det er ikke overraskende at omikronvarianten påvises i hele Europa nå, også i Norge. Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing, skriver Nakstad i en tekstmelding til NTB.

– Vi må også være forberedt på at det også kan være skjult smitte i landet allerede. Derfor er gjeldende smittevernråd svært viktige å følge for alle, skriver han.

Fakta om den nye koronavarianten omikron

Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19.

Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november. Første bekreftede tilfelle i Europa stammer fra 19. november.

De første to tilfellene i Norge ble registrert onsdag 1. desember i Øygarden kommune.

Har 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom.

Virusvarianten har flere endringer på steder som er kjent for å gi høyere motstand mot nøytraliserende antistoffer, påpeker FHI. Det er ventet flere svar om dette utover i desember.

I tillegg til Sør-Afrika er det registrert tilfeller av varianten i land i Asia, Afrika og Europa – blant dem Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Norge og mange andre land har innført innreiserestriksjoner fra en rekke land i sørlige Afrika.

Kilder: WHO, AFP, regjeringen

---