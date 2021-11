Støre: – Synes at folk skal planlegge for å se familien i jula

– Hvis vi skal kontrollere smitten gjennom vinteren og erkjenne at smitten kommer til være med oss videre, så må vi treffe tiltak enten det er julaften eller hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Han understreker at det er mange ubesvarte spørsmål rundt den nye omikronvarianten av koronaviruset som ble kjent i forrige uke. Varianten antas å være mer smittsom enn deltavarianten, som har vært dominerende den siste tiden. Helsemyndighetene har varslet at den trolig vil være i Norge innen kort tid, hvis den ikke allerede er her.

– Hvis svarene kommer inn og krever tiltak, så kommer de tiltakene, og da kommer de raskt, sier Støre.

Han vil likevel ikke fraråde folk å samles for å feire jul, innenfor rammene vi nå er blitt vant til.

– Innenfor de rammene synes jeg at folk skal planlegge for å se familien i jula, slik det ser ut fra i dag, 30. november, sier Støre.

Helsedirektoratet ber på sin side folk tenke over hvor mange nærkontakter man har, men helsedirektøren sier det ikke er forholdsmessig å begrense antall nærkontakter nå.

I Helsedirektoratets råd til regjeringen anbefales det at folk i områder med høyt smittetrykk må vurdere antall nærkontakter.

– Det er et generelt råd som vi anbefaler kommuner som har mye smitte i befolkningen. Dette er ikke en begrensning slik vi har hatt tidligere i pandemien, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

– Det mener vi ikke er forholdsmessig i den situasjonen vi er i nå, sa han videre.

