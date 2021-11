Solberg kritiserer regjeringens innreiseregler

Det er positivt at regjeringen har kommet med nye innreiserestriksjoner som følge av omikronvarianten, sa Solberg i Stortinget tirsdag.

– Samtidig registrerer jeg at regjeringen holder fast ved fjerningen av innreiserestriksjoner som trådte i kraft natt til fredag, også for Sør-Afrika og landene rundt, sa hun.

Dette er ifølge Helsedirektoratet en politisk vurdering, påpekte Solberg.

Hun er også kritisk til at regjeringen i liten grad pålegger enkelte grupper karantenehotell, men mener de lener seg på tillitsbaserte ordninger.

Ber om redegjørelse

– Jeg har lyst til å minne om at vi har erfaringer om at tillitsbaserte ordninger ikke ga den effekten at folk fulgte godt nok opp, sa hun.

Solberg understreket også at regjeringen bør redegjøre for hvorfor de ikke følger helsemyndighetenes råd.

– I dag innfører man nasjonale råd som Helsedirektoratet ga for tre uker siden, sa hun.

Melby: – Nå er dugnaden over

– Vi kjenner de negative konsekvensene av inngripende tiltak, sa Melby fra Stortingets talerstol tirsdag, etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde redegjort for regjeringens koronastrategi.

– Myndighetenes koronahåndtering har hatt stort tillit i befolkningen, men som mange har sagt: Nå er dugnaden over. Folk er lei og vil ha tilbake de normale livene sine, sa hun.

Hun var tydelig på at vi nå må finne en måte å leve med koronaviruset på slik som med andre virus, og at det ikke kan komme nye runder med tiltak hver vinter.

Hun la til at tiltakene som nå kommer fra regjeringen, med innstramming i innreiseregler og karantene, virker fornuftig.

Vil endre loven

SV-leder Audun Lysbakken mener dagens smittevernlov er for dårlig tilpasset dagens situasjon. Han ber Jonas Gahr Støre om å jobbe for å gi Stortinget mer makt.

– En kritikk vi hadde til felles da Ap var i opposisjon, var at vi ser at i en langvarig krise er smittevernloven dårlig tilpasset. Regjeringen har svært omfattende fullmakter og kan gjennomføre svært inngripende tiltak uten at det må forankres i Stortinget, sa SV-leder Audun Lysbakken fra talerstolen på Stortinget etter Støres redegjørelse tirsdag.

Han viser til at Jonas Gahr Støre tidligere har vært enig i at regjeringens fullmakter i forbindelse med smitteverntiltak må sees på.

– Jeg vil oppfordre regjeringen til å gjøre det også nå, sier Lysbakken.

– Denne pandemien er ikke plutselig over, og vi mener at det er nødvendig å få en bedre demokratisk forankring hvis vi igjen skulle komme i en situasjon hvor vi igjen kan trenge mer inngripende tiltak, sier SV-lederen.

