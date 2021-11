Ap kan ikke love snarlig løsning på høye strømpriser

Selv om Norge produserer om lag 15 prosent mer strøm enn dagens forbruk i Norge, fortsetter prisene å stige. I Sør-Norge ble det slått ny dagsrekord per øre kilowatt med 255 øre kilowattimen i snitt. Det er ny rekord med god margin og strømprisene vært så høye i Norge som de var mandag 29. november.

– Vi tar situasjonen på alvor, vi skjønner dette er en belastning for folk, sier leder i energi- og miljøkomiteen Terje Lien Aasland (Ap) til Nationen.

Han innrømmer at Ap ikke var helt forberedt på den situasjonen da den nye regjeringen skulle ta over fra den forrige.

– Når Europa faser ut så mye av sine stabile energiforsyninger og erstatter den med uregulert kraft, så har norsk vannkraft måtte tåle mye større eksponering for svingninger i prisene enn det som trolig var forventet på forhånd, sier han.

Han mener prisene som nå slår ut i markedet er altfor høye.

– Det virker som at alle ting har slått inn feil samtidig, og det er litt av grunnlaget for at vi er i denne situasjonen, sier han.

Aasland sier regjeringen trenger tid til å høste erfaring av hvilke konsekvenser nye utenlandskabler har ført med seg, og at han derfor ikke kan love noe snarlig løsning på rekordprisene.

Inkassostrøm

Samtidig tror inkassoselskapene mange nå får det knalltøft med å betale de høye strømregningene i månedene fremover. Nå forbereder bransjen seg på en strøm av inkassosaker over nyttår, som følge av de høye strømprisene, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette vil åpenbart få utslag i inkassotallene. Antall inkassosaker vil øke, sier Christian Aandalen, kommersiell direktør hos inkassoselskapet Fair Group, etter en uke med rekordhøye strømpriser.

Senker forbruket

Men økt sparing under pandemien gjør trolig at folk flest klarer å betale regningene.

– Jeg tror vi vil se at de høye strømprisene gjør at folk flest tenker seg mer om før de bruker penger på andre ting. Det vil hemme forbruket i samfunnet, men det vil nok samtidig bidra til at flere klarer å håndtere høye strømregninger. Vi må heller ikke glemme at nordmenn etter pandemien har rekordmye penger på bok, sier Aandalen.

Det går minst et par måneder fra en ubetalt regning er forfalt, til den går til inkasso. Dermed vil det ikke være klart før ut på nyåret om strømprissjokket vil føre til en større økning i antall inkassosaker.

Daglige rekorder

I Sør-Norge har strømmen aldri vært dyrere enn nå. Rekorden fra søndag – på 1,87 kroner kilowattimen – ble knust mandag. Da var snittprisen gjennom døgnet 2,56 kroner kilowattimen – ekskludert nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet.

Aller dyrest var strømmen mellom klokken 17 og 18 mandag, da nettoprisen var over 4 kroner per kilowattime, før nettleie, elavgift, moms og påslag.

Tirsdag faller prisene noe tilbake. Snittprisen i Norge vil tirsdag ligge på 1,45 kroner per kilowattime. Det er 90 øre lavere enn mandag, men 1,32 kroner mer enn samme dag i fjor.

