Telenor må betale 788 millioner for misbruk av dominerende stilling

Bakgrunnen for saken er en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway i perioden 2010–2014.

Høyesteretts beslutning ble kjent fredag og omtalt av NRK, men mandag bekrefter Konkurransetilsynet at Telenor-saken er avsluttet.

– Når nå Konkurransetilsynets vedtak er rettskraftig, sender dette et viktig signal til Telenor og andre bedrifter som har en dominerende stilling. De har et særlig ansvar for å ikke opptre på en måte som svekker konkurransen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Etter at Konkurransetilsynet ga Telenor gebyret i 2018, har saken vært oppe for Konkurranseklagenemnda og Gulating lagmannsrett, før den ble anket til Høyesterett – som 26. november avviste anken.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste tilsynet har gitt noensinne.

