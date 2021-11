Stjålet identitet sentral i Hagen-etterforskningen

Politiets undersøkelser av det såkalte kryptosporet i Hagen-saken har ledet etterforskerne til personopplysninger til en norsk mann fra Sørlandet og en kopi av passet hans som er omsatt flere ganger på det mørke nettet, skriver VG og TV 2 mandag.

Norske Ole Henrik Golf er for lengst sjekket ut av Hagen-saken, men en epostadresse noen opprettet og koblet til hans personopplysninger og adresse – samt et tilsynelatende tilfeldig mobilnummer, er sporet tilbake til det såkalte kryptosporet i etterforskningen. Opplysningene er brukt til å opprette profiler på flere vekslingsplasser for kryptovaluta, opplyser politiets etterforskningsleder, påtaleansvarlig Gjermund Hanssen.

Kartlegge

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har vært i befatning med passet, uavhengig av variant og egen rolle, sier Hanssen til TV 2.

– Målet er å kartlegge alle som har kjøpt denne identiteten. Blant dem må våre gjerningsmenn være, sier han videre.

Da Anne-Elisabeths ektemann, forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen, kom hjem og oppdaget at kona var borte 31. oktober 2018, lå det et brev der om å betale løsepenger til en verdi av 9 millioner euro i nettopp kryptovaluta. I etterforskningen er det avdekket at flere har både kjøpt og solgt personopplysningene til Ole Henrik Golf, som kom på avveie en gang mellom 2013 og 2016.

Melde seg

Nå ønsker politiet kontakt med dem som har vært i besittelse av disse opplysningene og sier at de ikke har noe å frykte dersom de ikke har noe med bortføringen å gjøre.

– Vi oppfordrer derfor alle som har vært i befatning med identiteten til å melde seg for politiet – uavhengig av egen rolle – slik at de raskest mulig kan bli sjekket ut av saken og hjelpe oss med å finne svar på hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, sier Hanssen.

Ole Henrik Golf er kjent med at politiet går ut med de nye opplysningene i saken og har stilt opp i både VG og TV 2 hvor han forteller om hvordan han er blitt dratt inn i etterforskningen.

