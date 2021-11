Raymond Johansen fortsetter krangelen med Høyre om koronatiltak

– Jeg tror det er veldig viktig å puste med magen og ikke få panikk. Vi vet uendelig mye mer nå enn da pandemien brøt ut, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), da han gjestet Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Uttalelsen kommer etter at Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, fyrte løs mot regjeringens pandemihåndtering forrige uke.

I et intervju i VG kalte Trøen regjeringen for fraværende og passiv, og mente mange nå savner Solberg-regjeringens helseminister, Bent Høie (H).

Johansen svarte med å kalle uttalelsene fra Høyre «ekstremt uansvarlige».

Mandag morgen fortsette altså krangelen. Johansen mener Høyre «roper ut om unødvendige tiltak».

– Vi kan ikke hver eneste gang det er økt smitte, rope på staten. Hver enkelt har også et personlig ansvar for å gjøre noe, sier Johansen til NRK.

Byrådslederen mener en ny nedstengning vil få dramatiske konsekvenser både for byen og for folket.

Høyres Erlend Svardal Bøe, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, avviser at hans parti hausser opp debatten. Han viser til at smittetallene øker, og at sykehusene melder om press på intensivavdelingene.

– Det er ganske uansvarlig av Raymond Johansen å sitte her og si at vi ikke skal ta dette på alvor, sier Svardal Bøe til NRK.

– Vi er bekymret for at vi må ha mer inngripende tiltak hvis vi ikke griper inn nå, sier Svardal Bøe.

