Sørvest politidistrikt fikk klokka 6 melding om at en bil hadde kjørt inn i fjellveggen i Varstadtunnelen. Det ble videre opplyst at det ikke var noen personer i eller ved bilen.

Da patruljen kom til stedet, kom det tre ungdommer gående. De innrømmet å ha vært i bilen, og en av dem erkjente å ha kjørt den.

De tre ble kjørt i ambulanse til sykehus for sjekk. Skadeomfanget er ukjent. Gutten som mistenkes for å ha kjørt bilen, er 16 år gammel. De to andre er henholdsvis 14 og 15 år gamle.

(NTB)