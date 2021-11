Kjerkol: Vil fortløpende vurdere nye tiltak for å bremse omikron

Folkehelseinstituttet opplyste søndag at det er ønskelig å stoppe lokale utbrudd av omikronvarianten de kommende ukene. Det er for å bremse varianten i å spre seg i Norge før vi har mer informasjon om den.

– Vi har tett og løpende dialog med FHI om utviklingen. Omikronvarianten er ennå ikke påvist i Norge, men det er en mulighet for at den er kommet hit uten at den er påvist. Vi iverksatte flere tiltak på fredag og vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, skriver Kjerkol til NTB.

Tiltakene som ble innført før helga er innreisetiltak. Alle reisende fra åtte land sør i Afrika må i karantene ved ankomst til Norge.

– Føre-var-tiltak som dette tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap og vaksinerer flere, sier Kjerkol.

[ Jeg er ikke sikker på om de involverte politikerne fatter hva de holder på ]

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag til NTB at de har lagt fram flere konkrete tiltak til regjeringen, men at det er opp til regjeringen å innføre disse.

– Vi vet at FHI følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge, legger hun til.

FHI skriver i sin risikorapport at den nye varianten trolig er mer smittsom, men at det ikke er sannsynlig at den fører til mer alvorlig sykdom. Det er fortsatt uvisst om vaksinene beskytter like godt mot den.

