Aavitsland om omikron: – Bare et spørsmål om tid

Folkehelseinstituttet (FHI) legger fram en risikorapport om omikron søndag formiddag.

– Risikorapporten sier at viruset vil komme til Norge, men vi vet ikke når, sier han til TV 2.

Aavitsland understreker at vi vil vite mer om én til to uker.

Når varianten kommer til Norge, mener han at det blir viktig å veie opp sykdomsbyrden og tiltak. Derfor er det viktig å se hvordan viruset oppfører seg i et land som Norge, som har mange vaksinerte.

– Vi må veie tiltakenes byrde mot sykdomsbyrden og finne en god balanse så vi ikke får for mye sykdom, samtidig som vi ikke stenger ned hele samfunnet, sier han.

Aavitsland sier at det kan være at de vaksinene vi har nå, er nødt til å utvikles mer i fremtiden, men at de er gode nok nå.

– Vi vet ikke hvor godt vaksinen fungerer mot den nye varianten, men vi regner med at den er god nok.

Han understreker at det skal mye til for at nye varianter helt fjerner beskyttelsen vaksinen gir mot alvorlig sykdom. Overlegen legger til at det nå er viktig at folk tar vaksine og hører på hvilke beskjeder som blir gitt.

– Jeg vil ikke skremme folk, men jeg vil jo ikke bagatellisere det heller, sier Aavitsland.

Pasienter som er smittet av omikron, får symptomer som utmattelse og ellers generelt vondt i kroppen.