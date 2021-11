Eksperter usikre på vaksinering av barn i Norge

Det europeiske legemiddelverket (EMA) godkjente denne uken Pfizer/Biontech-vaksinen for barn mellom fem og elleve år. Det forventes at FHI snart skal ta stilling til om Norge vil følge etter.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier til TV 2 at barn ikke ser ut til å bli alvorlig syke av korona, og påpeker at Danmark vaksinerer sine barn for å hindre smitte og ikke for å beskytte barna.

Samtidig påpeker hun at det alltid er risiko for bivirkninger.

– Det er derfor det er så viktig å vurdere hvilken nytte vaksinen vil gi de som vaksineres, opp mot risikoen for bivirkninger, sier hun.

Overlege og leder for barnevaksinasjonsprogrammet Margrethe Greve-Isdahl mener enkelte barn kan ha nytte av vaksinen.

– De har gjerne ikke en stor sjanse for å bli alvorlig syke, men de kan ha en større sårbarhet som gjør at de kan ha en nytte av vaksinen likevel, sier Greve-Isdahl.

Hun understreker at FHI skal gjøre en grundig risikovurdering rundt vaksinering av barn i tiden som kommer. En annen faktor som spiller inn, er hvor man er i pandemien når dette blir aktuelt.

