Flere utbrudd på helseinstitusjoner enn noen gang gjennom pandemien

Av Oda Ertesvåg

I forrige uke ble det rapportert om 28 nye utbrudd på helseinstitusjoner. Ifølge Folkehelseinstituttet er dette det høyeste antallet på én uke gjennom hele koronapandemien. Til sammen de siste to ukene er det rapportert hele 53 slike utbrudd.

De fleste av utbruddene er mindre enn før de fleste av oss fikk to koronavaksinedoser, men likevel stiger dødstallene på sykehjem og helsehus i kommunene.

Av totalt 87 koronadødsfall som er registrert de to siste ukene, har 44 skjedd i kategorien «andre helseinstitusjoner», som inkluderer sykehjem og helsehus. De siste fire ukene er det til sammen registrert 70 dødsfall i denne kategorien. Medianalderen på de døde 85 år.

[ Munnbind anbefalt: – Det var veldig få som brukte det på trikken nå ]

Forskrekket over smitten

På sykehjemmet Ramsvigtunet i Stavanger har tre beboere dødd i november etter et koronautbrudd der 24 fullvaksinerte beboere og 24 ansatte ble smittet. Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, sier at de fremdeles ikke er helt sikre på om smitten kom fra en ansatt eller fra en pårørende.

– Det var smitte i miljøet der i noen dager uten at det ble oppdaget. Det er en utfordring nå at folk kan gå med smitte uten å ha noen symptomer i det hele tatt, sier hun.

Det første smittetilfellet ble oppdaget 4. november, alle ble testet og ti smittetilfeller ble oppdaget blant beboerne. Deretter ble det innført et omfattende testregime, isolering og besøksstopp.

Alle de smittede beboerne var fullvaksinert, men de hadde ikke fått sin tredje dose. Fullvaksinert var også nesten alle de ansatte, og i forkant av utbruddet hadde Stavanger kommune gjeninnført munnbindbruk for de ansatte.

– Vi ble forskrekket over at det kunne smitte så fort i et miljø der nesten samtlige var fullvaksinert, sier Fosse.

Hun trekker samtidig fram at selv om mange ble smittet, fikk de fleste nokså lette symptomer.

[ Ruter snur om døråpning ]

Kjerkol advarer mot for strenge tiltak

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NTB at økningen i dødsfall viser at pandemien ikke er over, og at det er viktig at alle bidrar til å få ned smitten.

– Jeg har den største medfølelse med dem som har mistet sine kjære. De eldste er mest utsatt for alvorlig sykdom og død som følge av koronaviruset, sier hun.

Helseministeren mener at det aller viktigste for å beskytte de eldre er å få fortgang på tredjedosevaksineringen. Hun påpeker at de eldste har vært hardt rammet av alle smitteverntiltakene. De strenge besøksreglene på sykehjemmene har ført til at mange har blitt isolert og har følt seg ensomme.

– Det er viktig at vi ikke har strengere tiltak enn nødvendig. Men dersom det er utbrudd i en kommune eller på et sykehjem, er det viktig at det tas tak i raskt, sier Kjerkol.

Hun minner om at FHI har klare råd om tiltak til kommuner som har utbrudd på sykehjem.

[ Langt færre koronainnlagte enn beregnet ]

Kan bli flere dødsfall

Jacob Dag Berild er lege ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI. Han sier til NTB at hoppet i dødsfall reflekterer det generelle smittetrykket i samfunnet. Han trekker også fram økningen i varslede utbrudd på sykehjem og sykehus.

– Ettersom dette er steder hvor det er mange mennesker med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, vil dette også kunne føre til en økning i dødsfall. Vi venter at pandemien fortsatt vil føre til noen få titalls dødsfall hver uke i tiden fremover, sier han.

Når smitten øker lokalt, har FHI forsterkede råd for de ulike helsetjenestene om hvilke tiltak de bør sette i verk. Disse rådene blir sendt til kommuneoverlegene og helsetjenesten, opplyser Berild.

Saken fortsetter under videoen

Oppfriskningsdose vil beskytte

Det viktigste må fortsatt være å beskytte folk med risiko for alvorlig forløp og innleggelse, de uvaksinerte og de eldste, mener han.

– Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere. I tillegg må helsepersonell rundt disse eldre tilbys en slik dose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere, sier Berild.

Han understreker at alvorlige utfall fortsatt kan forekomme siden ingen vaksiner gir 100 prosent beskyttelse, og han oppfordrer folk til å følge de generelle smittevernrådene enda bedre.

FHI-tall onsdag viste at 32 prosent av de over 65 år har fått tredje vaksinedose.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen