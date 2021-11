Helsedirektoratet om ny virusvariant: Fare for at vi rykker tilbake til start

Helsedirektoratet opplyser at det kan ta flere uker før vi får god kunnskap om hvor god beskyttelse vaksinene gir mot den nye varianten, som har fått navnet omikron.

– Helsedirektoratet erfarer at eksperter er svært bekymret for den nye varianten. I verste fall kan vi havne i en situasjon der tilgjengelige vaksiner i liten grad beskytter mot alvorlig sykdom («tilbake til start»), skriver direktoratet i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Direktoratet advarer mot at det vil ta betydelig tid å utvikle, produsere og distribuere vaksiner som er oppdatert til å stå imot en ny variant.

– Risikopotensialet i viruset, rask spredning, mulighet for alvorlig sykdom og for nedsatt vaksineeffekt pga. mange mutasjoner gir potensielt høy risiko for alvorlig sykdom hos mange personer, skriver direktoratet.

Har fått navn

Den nye virusvarianten som først ble påvist i det sørlige Afrika, beskrives av WHO som «bekymringsfull».

– Denne varianten har et stort antall mutasjoner, og noen av dem er bekymringsfulle, sier Verdens helseorganisasjon i en kunngjøring fredag kveld.

– Foreløpig dokumentasjon tyder på at det er økt risiko for å bli smittet igjen med denne varianten, sammenlignet med andre varianter av bekymring, sier WHO videre i kunngjøringen.

Som de andre variantene er også denne nye oppkalt etter en bokstav i det greske alfabetet.

Virusvarianten ble først påvist i Sør-Afrika 24. november. Belgia kunngjorde fredag at det var registrert ett smittetilfelle der.

En rekke land, deriblant Norge, har innført innreiserestriksjoner fra sju land i det sørlige Afrika som følge av den nye virusvarianten.

