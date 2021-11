Igjen bør vi bruke munnbind i Oslo: – Jeg håper på et påbud

På med munnbindene igjen! Det var den klokkeklare beskjeden byrådsleder Raymond Johansen ga Oslos befolkning denne uka.

– Vi ber nå alle i Oslo om å bruke munnbind i kollektivtransporten, på kjøpesentre, i butikker og i taxi, sa Raymond Johansen. Men er byens innbyggere klare for å kle på seg munnbindet igjen?

På trikkeholdeplassen i Storgata møter Dagsavisen Rebecca Aanonsen.

– Jeg håper på et påbud. Nå er smittetallene helt sjuke, og jeg har fortsatt respekt for viruset, sier Aanonsen.

Hun har nettopp steget av trikken, og er en av de få med munnbind i sikte, noe hun selv også kan bekrefte.

– Det var veldig få som brukte det på trikken nå, og jeg har ikke sett så mange bruke det på kollektivtransporten foreløpig.

– Tror du det må påbud til for at folk skal ta det seriøst?

– Ja, det tror jeg absolutt. Folk er nok litt lei nå, så det må litt til for at folk skal bruke det igjen. Men jeg synes alle burde bruke det, sånn at jeg ikke bare beskytter meg selv, men at andre kan beskytte meg også, sier Aanonsen.

Hun har troen på at munnbind er et effektivt tiltak mot å begrense smitte, så lenge det brukes riktig.

Skyhøye smittetall

At folk er positive nå gjør nok Raymond Johansen fornøyd.

– Folk må putte munnbindet tilbake i vesker og jakker igjen. Da beskytter du deg selv og andre, sa han på bystyremøtet onsdag.

Byrådslederen påpekte at munnbindet også er en viktig påminnelse for oss alle om at pandemien ikke er over.

Smittetallene i Oslo ligger nå på det høyeste noensinne, og kurven stiger. Særlig i de tettest bebodde og fattigste bydelene i Oslo ytre øst og sør er tallene svært høye.

Per 100.000 innbyggere er det Grorud, Alna og særlig bydel Søndre Nordstrand som er soleklart hardest rammet. I disse tre bydelene er det godt over 1000 smittede per 100.000 de siste to ukene. Det betyr at over en prosent av befolkninga har fått korona i løpet av de siste 14 dagene.

Resten av Groruddalen ligger like bak, mens indre by ligger mellom 700 og 900 smittede per 100.000.

Bare i bydel Vestre Aker er det nå under 500 smittede per 100.000. Dette er tall fra Oslo kommune.

Samtidig er antallet innlagte på sykehus nå 78. Det er på middels nivå, og har vært langt verre før. Både da koronaen kom til landet, i mars 2020 og på våren i år var det rundt 150 innlagte i Oslo.

Men også kurven for innlagte stiger. På slutten av sommeren i år var det under 10 innlagte. Og for rundt en måned siden var det 35.

Totalt har 250 personer i Oslo omkommet av koronavirus, ifølge tall fra VG. Tre av dem har dødd sist uke.

– Fornuftig

På kjøpesenteret Gunerius møter Dagsavisen Hilde Eriksen. Hun mener det er bra at munnbind nå er anbefalt, og bruker det selv på kjøpesentre, i butikker og i kollektivtrafikken.

– Jeg tenker det er fornuftig, men jeg tror også folk er litt lei av å bruke det. For mange er det nok slitsomt å ha det på så ofte som man kanskje burde.

Munnbind-sak Hilde Eriksen skulle bare en kjapp tur innom Gunerius, men har valgt å ta på seg munnbindet. (Tobias Schildmann Mandt)

Eriksen er av den litt mer positive oppfatning enn Aanonsen, og mener mange har fulgt oppfordringen om å bruke munnbind.

– Det virker som det har tatt seg opp de siste ukene.

Hun sier at selv om det kan være uenighet i hvorvidt munnbind er effektivt, er det likevel betryggende.

– Jeg tror det er bra av smittevern-hensyn, men samtidig så er det jo primært mest effektivt for de som er syke selv. Uansett, så blir det jo ett steg mellom mine og andre sine luftveier, så det er jo betryggende, sier Eriksen.

Tror det må påbud til

Ved fontena på Youngstorget møter vi venninnene Kathrine Pettersen og Marion Gustavsen. De har ikke på seg munnbind for øyeblikket, men forteller at de også bruker det når og der det er anbefalt.

Pettersen forteller at hun denne morgenen brukte munnbind på bussen, sammen med sønnen sin.

– Jeg tror faktisk vi var de eneste som brukte det på bussen som jeg så, med unntak av en annen som gikk på bussen.

Munnbind-sak Kathrine Pettersen og Marion Gustavsen tror også at et påbud må til for at folk flest skal ta på seg munnbindet. (Tobias Schildmann Mandt)

– Jeg tror ikke det har satt seg helt enda, at folk bruker det, men jeg håper jo det kommer seg.

Gustavsen er bekymret for at folk ikke følger anbefalinger.

– Det er jo litt kjedelig, men jeg er redd for at det må et påbud til for at folk flest skal følge det.

Trenger etterlevelse

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa torsdag til NTB at for at de høye smittetallene skal snu, må folk bli flinkere til å følge smittevernrådene.

– Vi ser tegn til at folks atferd begynner å påvirke tallene. Men vi er ikke i mål på noen måte og trenger bedre etterlevelse av smittevernrådene for å kunne snu trenden, sier Nakstad.

Han begrunner dette med at i oktober og november svarte flere at de ikke vil holde seg hjemme ved sykdom sammenlignet med tidligere i pandemien.

– Vi ser at etterlevelsen av lokale råd om munnbind i de store bykommunene ikke har vært veldig god. Dette gir et inntrykk av at folk lever mer normalt og ikke tenker like mye på smittevern som de har gjort tidligere, sier han til NTB.

