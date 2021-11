Arbeidsledigheten på vei nedover

Tidligere i år viste Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at flere som tidligere sto helt utenfor arbeidsmarkedet, begynte å søke og få seg jobb.

Det førte til at både ledigheten og sysselsettingen økte, men i september har arbeidsmarkedet stabilisert seg ved at sysselsettingen har økt like mye som arbeidsledigheten har falt, ifølge SSB.

I september var det 68,8 prosent som var i jobb, og ledigheten er nå på samme nivå som før koronapandemien startet.

– At sysselsettingen fortsetter å øke kan for eksempel være fordi langtidspermitterte kommer tilbake i jobb, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB, Tonje Køber.

Det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft og rekordmange ledige stillinger. I tredje kvartal var antall ledige jobber 96.200, noe som er det høyeste på over ti år.

