Sverre Myrli (Ap) hardt ut mot partiet etter å ha blitt vraket som visepresident: – Uverdig spill

– Det har vært et spill, og jeg vil kalle det et uverdig spill, sier Myrli og kritiserer prosessen internt i Arbeiderpartiet i valget av nytt presidentskap på Stortinget.

Myrli, som var Stortingets fjerde visepresident, blir vraket fra posten. Partiet foreslår Masud Gharahkhani som stortingspresident etter at Eva Kristin Hansen gikk av tirsdag. Kari Henriksen foreslås som visepresident.

Arbeiderpartiet har gjort det klart at de ønsker én av hvert kjønn til sine to plasser i presidentskapet.

– Unødvendig

– Jeg reagerer på virkemidlene som har blitt brukt, at det er blitt framsatt det jeg vil kalle rykter om meg. Det syns jeg var unødvendig. Det hadde vært greiere om man hadde sagt at nå stokket vi kortene på nytt, og nå bytter vi mannskap. Det kan være gode grunner for å gjøre, og det hadde jeg hatt null problemer med, sier Myrli.

– Jeg syns det er uheldig at man begynner å grave i fortiden og sette ut rykter. Det er fryktelig skadelig for et parti. Jeg hadde trodd at vi nå var over det, men noen er tydeligvis ikke ferdig med det, fortsetter han.

Det Myrli reagerer på, er at et kjæresteforhold fra hans tid i AUF er blitt brakt på banen i forbindelse med valgprosessen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Som 26-åring var han da sammen med en 18-åring, noe Myrli betegner som helt uproblematisk.

– Etter min mening var det helt vanlig forhold mellom to unge mennesker. Det er bekreftet av den det gjelder, sier han.

Ville være visepresident

Myrli avkrefter at han hadde ønske om å bli president, men sier han ønsket å fortsette som visepresident. Han sier han nå ser fram til andre oppgaver på Stortinget, som menig medlem i en fagkomité.

Bakgrunnen for rokeringene er at Eva Kristin Hansen gikk av da politiet åpnet etterforskning i pendlerboligsaken. Ifølge administrasjonen på Stortinget er Hansen blant dem som har fått pendlerbolig på feil grunnlag, noe hun selv ikke er enig i.

