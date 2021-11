Minst 45 døde i bussbrann i Bulgaria – minst tolv av dem var barn

Bussen tok fyr på en motorvei vest i Bulgaria. Bussen var fra Nord-Makedonia, og det er antatt at alle de døde var nordmakedonere. De var på vei fra en ferietur i Istanbul i Tyrkia til Skopje i Nord-Makedonia.

Innenriksminister Bojko Rashkov i Bulgaria kaller åstedet «et forferdelig syn.»

– Jeg har aldri sett noe slikt før, sa han til journalister på stedet.

Tolv barn

Nord-Makedonske myndigheter opplyser at tolv av dem som døde i ulykken, var barn.

Hendelsen fant sted rundt klokka 02, ifølge Nikolai Nikolov, som er brannansvarlig i departementet. Nyhetsbyrået DPA siterer det statlige bulgarske nyhetsbyrået BTA på at ulykken skjedde rundt fire mil sør for hovedstaden Sofia.

– 45 eller 46 mennesker døde. Sju passasjerer ble reddet, sier Nikolov til kringkasteren BNT.

De sju er fraktet til et sykehus i Sofia med brannskader, fikk BTV opplyst tidligere.

– Stor tragedie

Bulgarias fungerende statsminister Stefan Janev kaller ulykken en stor tragedie.

Nord-Makedonias statsminister Zoran Zaev tror de fleste omkomne kommer fra Nord-Makedonia.

– Vi vet ikke om alle ofrene er fra Nord-Makedonia, men vi antar at de er det fordi bussen er registrert i landet, sa han i et intervju med Nova TV.

Albanske myndigheter opplyser at nesten alle de døde er etniske albanere. Zaev er på vei til stedet, det er også Albanias statsminister Edi Rama.

Bulgaria er et av landene i Europa med flest trafikkdødsfall i forhold til befolkningen. Tall fra EU-kommisjonen viser at 89 personer per 100.000 innbyggere dør i trafikken hvert år, skriver nyhetsbyrået AP.

