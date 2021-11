LO øker presset på Støre om feriepenger på dagpenger

Følsvik vil gi klar beskjed til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) når de møtes på Kartellkonferansen på Gol onsdag, skriver VG og FriFagbevegelse.

– Jeg kan bekrefte at jeg i min tale på Gol vil kreve at feriepenger på dagpenger må gjeninnføres som en fast ordning. Og det må skje nå. Krisen rammet i år, og regninger tar ikke ferie, sier Følsvik til VG.

Støtte fra mektige forbund

LO-lederen har støtte hos LOs to mektigste fagforbund, Fellesforbundet og Fagforbundet. De tre danner felles front mot regjeringen.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener det vil være «fullstendig fallitt» om Ap, Sp og SV ikke ordner opp i denne saken.

– Vi har ikke tålmodighet til spill og taktikkeri. Vi aksepterer det rett og slett ikke. Feriepenger på dagpenger må på plass i dette budsjettet, sier han til FriFagbevegelse.

AUF enige

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet mener saken kan løses gjennom å bruke koronamidler.

– Feriepenger ble gjeninnført som en midlertidig løsning gjennom koronamidler. Jeg skjønner det er vanskelig å bygge om et helt budsjett på 25 dager, og at det har gjort det komplisert. Men dette er et så viktig tiltak at å forlenge dette med krisepenger er en grei måte å løse det på, sier hun.

AUF støtter også LOs krav.

– Vi er enige med LO her: Vi ønsker feriepenger til ansatte som på grunn av koronatiltak har blitt permitterte og ledige i 2021. Det må regjeringen finne plass til, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

