Høyre-topp krever koronatiltak i Oslo

Overfor Avisa Oslo lister bystyrerepresentanten opp en rekke tiltak hun mener burde innføres allerede nå.

– Hvis det var opp til meg, ville jeg stilt krav om munnbind og oppfordret folk til å holde avstand. Jeg ville også hatt dialog om koronapass ved julekonserter og lignende arrangementer, og sett nøye på alle mulige grep for å få ned smitten, sier hun til avisen.

Hun mener byrådet har en «vent og se»-holdning i en kritisk situasjon og anklager dem for å håpe et mirakel løser problemene for dem.

Fredag besluttet Oslo universitetssykehus (OUS) å redusere den kirurgiske kapasiteten med 10 prosent for å frigjøre ressurser til å håndtere økt smitte.

– Når sykehusene roper varsku, synes jeg det er litt arrogant overfor resten av landet å ikke sette inn tiltak, sier Rygg.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier i en uttalelse til samme avis at byrådet følger situasjonen nøye og har løpende kontakt med nasjonale myndigheter.

