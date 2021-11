Erna Solberg: Støres koronastrategi er utilstrekkelig og uklar

– Tallene er nå høyere enn noen gang. Vi var forberedt på høyere smittetall og flere innleggelser, men tallene er nå mye høyere enn det vi så for oss, sier Høyre-lederen til VG.

Hun har tirsdag sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hvor hun ber ham om å komme til Stortinget og redegjøre.

Hun er blant annet kritisk til at regjeringen åpner for innreise fra alle visumfrie land uten pålagt karantene.

– Det de gjør er veldig tillitsbasert. Jeg sier ikke at det er galt, men Stortinget må få høre begrunnelsen for de valgene de har gjort, men også hva slags strategi de har. Vi har noen erfaringer med tillitsbaserte tiltak på grensen fra tidligere, sier hun.

Hun understreker at Høyre ikke har en alternativ oppskrift.

– Men vi er litt forbauset over at de ikke følger rådene fra Helsedirektoratet, blant annet om munnbind, sier Solberg.

Hun ønsker blant annet svar på hva regjeringen mener om dagens press mot sykehusene.

Støre selv sier at han allerede har tatt initiativ til å redegjøre for Stortinget, og at han har sendt brev om dette tirsdag.

– Vi følger situasjonen tett sammen med Helsedirektoratet og FHI og har løpende kontakt med kommunene, sier han.

