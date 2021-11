Budsjettforhandlingene drøyer: – Vi når ikke fristen

– Det skjer mye godt arbeid, men vi når ikke fristen som er satt for å legge dette inn i finansinnstillingen, som er i dag klokka 12. Men vi kommer til å få et forslag som vi da legger fram når vi behandler budsjettet, sa Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud etter et møte mellom partiene tirsdag formiddag.

Opprinnelig hadde partiene et mål om å kunne presentere enigheten kommende fredag, og fristen for denne innstillingen er tirsdag klokka 12.

[ Dagsavisen mener: Her har Ap tydeligvis gjort opp regning uten vert. Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, hos Ap ]

Nå kan en eventuell budsjettenighet kunne drøye helt fram til finansdebatten, som er 2. desember.

SV-leder Audun Lysbakken avviser imidlertid at det er noe dramatikk i dette.

– Det har aldri vært noen dramatikk knyttet til den fristen. Det har vært en mulighet hele tida, noe jeg tror også opposisjonen er helt innforstått med, og det er etablert praksis de siste årene, sier han.

Han påpeker at partiene har hatt ekstra dårlig tid, siden det har vært regjeringsskifte i høst.

– Tida til forhandlinger om budsjettet er langt kortere enn vanlig. Derfor tenker vi at dette er en helt akseptabel måte å gjøre det på.

