Oslopolitiet ble felt i Diskrimineringsnemnda: – En viktig påminnelse

– Dette er en viktig påminnelse om at vi i politiet skal være nøytrale i vårt møte med publikum, og ikke opptre på en måte som kan oppfattes som diskriminerende og/eller trakasserende, skriver politimester i Oslo-politiet, Beate Gangås, i en e-post til Dagsavisen.

Nylig skrev Dagsavisen om Sunita Lakatosova (39), som fikk medhold i Diskrimineringsnemnda i at hun ble diskriminert av politiet på grunn av etnisitet. «Tjenestepersonene kalte henne «sigøyner» og gjorde generelt kvinnens etniske bakgrunn relevant, i en sak som i utgangspunktet handlet om noe annet», skriver nemnda.

Ble truet

Lakatosova har fortalt Dagsavisen om hendelsen. Politiet hadde fått meldinger fra naboer som mente de hadde sett gjennom vinduet at det foregikk en slåsskamp i leiligheten til Lakatosova.

– Det var absurd. Ingenting hadde skjedd, vi hadde ikke hatt bråk eller slåsskamp. Jeg begynte først å le, og sa at de bare måtte komme inn og se. Men de beskyldte meg med en gang, og nektet å høre på hva jeg hadde å si, forteller Lakatosova.

Lakatosova ble truet med forelegg om politiet måtte komme tilbake, med beskjed om at hvis det ikke er stille i leiligheten etter klokka 21, ville hun kunne bli anmeldt og satt i varetekt, og meldt til barnevernet. Opplysningene bekreftes av Diskrimineringsnemnda.

[ Psykolog: Slik bør vi lære av Kongsberg- og Bislett-hendelsene (+) ]

Uenige i brudd

Politiet erkjente da saken var oppe i nemnda at det ikke var hjemmel for pålegget, men var uenige i at det hadde skjedd brudd på diskrimineringsregelverket.

Politiet opplyser til Dagsavisen at de har tatt Diskrimineringsnemndas avgjørelse til etterretning, og følger opp avgjørelsen internt.

– Vi har også tatt initiativ til å diskutere avgjørelsen med romsk ressurssenter, og hvordan vi kan samarbeide om mulige opplæringstiltak. Det er naturlig å trekke dette inn i vårt videre arbeid med handlingsplan for mangfold, skriver Gangås.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen