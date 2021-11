Falsk Vedum-konto slettet etter å ha blitt verifisert av Twitter

Kort tid etter klokka 13 mandag var kontoen helt slettet.

– Vi kan stadfeste at denne Twitter-kontoen er falsk, skrev Finansdepartementet i en epost til NTB kort tid etter klokka 12.

Departementet la til at kontoen er rapportert til Twitter, som betyr at Twitter ble bedt om å fjerne den.

Kontoen @slagsvoldvedum beskrev seg selv som «finansminister, Leder i #Senterpartiet, stortingsrepresentant» på Twitter, og fikk betydelig oppmerksomhet gjennom mandagen. Blant annet delte den flere meninger som går imot Senterpartiets vedtatte politikk.

Twitter hadde også verifisert kontoen, som betyr at de har gått god for at kontoen faktisk tilhører finansministeren.

