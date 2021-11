Avtroppende stortingspresident Hansen har hyret inn advokat Elden

Eva Kristin Hansen opplyser til Aftenposten at hun har engasjert advokat John Christian Elden.

Torsdag gikk Hansen av som følge av at politiet har igangsatt etterforskning av flere stortingsrepresentanter som urettmessig kan ha benyttet seg av pendlerboligordningen. Hansen sa at hun tok for gitt at hun var blant dem som skulle etterforskes.

Til Aftenposten sier Hansen at hun foreløpig ikke er kontaktet av politiet, og henviser til sin advokat for svar på øvrige spørsmål.

Elden sier til Dagbladet at Hansen ser ut til å ha fulgt reglene slik de er vedtatt og formulert.

– Det er grunnleggende i strafferetten for alle som utsettes for mistanke, at ingen kan dømmes i strid med lovens ordlyd. Uklarheter ved formuleringer skal komme de mistenkte til gode. Det gjelder også for stortingsrepresentanter, sier Elden.

