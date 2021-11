Regjeringen kutter hjelpetelefon for studenter

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med, som eneste landsdekkende tjeneste for studenter. Den ble opprettet i februar i år som en del av ekstraordinære koronatiltak, på det reviderte statsbudsjettet for 2021 under Solberg-regjeringen. Nå er hjelpetelefonen ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2022 fra verken Solberg eller Støre-regjeringen.

Dette til tross for et økende antall henvendelser, og bruk av tjenesten. I oktober var det totalt 894 henvendelser til studenttelefonen, som er det høyeste hittil, ifølge Mental helse.

Kommunikasjonssjef i Mental Helse, Kristin Bergersen. (Mental Helse )

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental helse, mener det er uheldig at det ikke kommer mer penger til studenttelefonen, samtidig som hun forstår at dette var ekstraordinære korona-midler.

– Vi har opplevd en økning i henvendelsene denne høsten. Behovet for en slik tjeneste er der, uavhengig av korona.

Nå står altså tjenesten i fare for å bli nedlagt.

– Vi jobber for å opprettholde denne tjenesten fordi vi ser et behov. Det mener også helsetjenesten ved de ulike studiestedene som vi samarbeider med. Studenttelefonen er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og helsepersonell ved SiA (Studentsamskipnaden i Agder), SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge) og KoRus Sør (Blå Kors Borgestadklinikken), sier Bergersen.

Denne oversikten fra Mental helse viser at totale henvendelser til hjelpetelefonen for studenter har økt de siste månedene:

Skjermbildet viser antall henvendelser fordelt på måneder. (Mental helse)

– Dekker et behov

Bergersen forteller at Mental helses vanlige hjelpetelefon som har eksistert i 30 år, til sammenligning mottok over 15.000 samtaler i oktober.

– Det er en tjeneste som er kjent og brukt av alle aldersgrupper.

Likevel er hun klar på at 894 studenter som har hatt behov for å snakke med noen og som har trengt hjelp, er ganske mange.

– For en tjeneste som kun har eksistert siden midten av februar 2021, så er det ganske mange, og det dekker et behov for studenter. De som jobber der har god kjennskap til studentlivet, og de har taushetsplikt, sier Bergersen.

Grafene viser hvilke temaer som har vært mest snakket om på studenttelefonen i september og oktober 2021. (Mental helse )

Bildet over viser at de fleste studentene som ringte inn til hjelpetelefonen i september og oktober, hovedsakelig slet med psykiske helseplager og utfordringer knyttet til følelser og tanker, sykdom, relasjonsproblemer og rus, i tillegg til bekymringer rundt studier.

– Kan det at så mange ringer inn nå være ettervirkninger av koronanedstengningen?

– Det kan tyde på at gjenåpningen har hatt en slik effekt i og med at vi har opplevd en økning av henvendelser nå i høst. Det opplever vi også på våre andre svartjenester, sier Bergersen.

Helse- og omsorgsdepartementet svarer

I en e-post til Dagsavisen svarer kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Susanne Berg-Hansen at midlene til Mental helses studenttelefon kom gjennom krisepakken til studenter.

– Tiltakene i denne krisepakken var i stor grad midlertidige tiltak som skulle kompensere for negative konsekvenser av strenge smitteverntiltak, for eksempel begrenset tilgang til fysisk undervisning, skriver Berg-Hansen.

Hun forteller at til tross for at midlene til denne tjenesten ikke er foreslått videreført, er det satt av penger i statsbudsjettet til Mental helses andre tjenester.

– Det er i statsbudsjettet foreslått 27,5 millioner kroner til Mental Helses hjelpetelefon. Alle kan i utgangspunktet bruke denne hjelpetelefonen, også studenter. Det er også foreslått 27,8 millioner kroner til Kirkens SOS krisetjeneste, skriver Hansen.

27,5 millioner er nøyaktig samme sum Mental helses hjelpetelefon mottok året før, ifølge kommunikasjonssjef Bergersen.

– Problemene blir ikke borte

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon er uenig med Helse- og omsorgsdepartementet. Hun forteller at studenter er en ekstra utsatt gruppe når det gjelder psykisk helse, at mange studenter har slitt veldig gjennom pandemien, og fremdeles gjør det.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, ber Helse- og omsorgsdepartementet om midler til å fortsette studenttelefonen. (NSO / Skjalg Bøhmer Vold)

– Vi samarbeidet med Mental helse om opprettelsen av denne hjelpetelefonen, og vet at det har vært et viktig tiltak som har hjulpet mange.

– Det er viktig å understreke at studenter har slitt mye hele veien, også forverret det seg under koronapandemien. Det er ikke sånn at de problemene blir borte med en gang ting åpner igjen, sier Lund.

Hun mener Helse- og omsorgsdepartementet burde prioritere midler for å fortsette studenttiltaket.

– Studenter er en ekstra utsatt gruppe som ofte flytter langt hjemmefra, har dårlig økonomi, lever under høyt press, og sliter mer enn andre grupper. Med studenttelefonen får man svar hos noen som kjenner studentsituasjonen, og kan hjelpe deg spesifikt som student. Det er et viktig tiltak, sier Lund.

