Stortingspresidenten skal gi et skriftlig svar til Stortinget om pendlerboligsaken

– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om. men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, sier Eva Kristin Hansen (Ap).

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto pendlerboligreglene.

Hansen sier den skriftlige redegjørelsen til Stortinget kommer i løpet av dagen.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre, brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen, men det var det ikke ønske blant de parlamentariske lederne om, sier Hansen.

Det var tirsdag at Adresseavisen avslørte at Hansen kan ha brutt reglene for Stortingets pendlerboliger.

