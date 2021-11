Riksrevisjonen skal granske pendlerboligsakene

Til avisa opplyser Foss at Riksrevisjonens styre skal avgjøre innholdet i undersøkelsene under et møte i slutten av november.

– Etter det kan vi si noe mer konkret, sier han.

Han mener det ikke er tilfredsstillende at det slik situasjonen er nå, ikke er noen instans som undersøker konkrete brudd på Stortingets regelverk.

– Svaret på det er selvfølgelig nei. Flere saker har tydelig vist at kontrollen med stortingsrepresentantenes ordninger har vært for dårlig. Det tror jeg Stortinget selv er smertelig klar over, sier riksrevisoren.

