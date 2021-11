Aasrud (Ap): – Et riktig valg

– Jeg føler med Eva Kristin og det tøffe valget hun måtte ta. Men det var et riktig valg, sier Aasrud til NTB.

Eva Kristin Hansen trakk seg torsdag kveld fra vervet som stortingspresident etter at det ble kjent at hun har hatt pendlerbolig i strid med reglene. Politiet har nå åpnet etterforskning av Stortingets flere pendlerbolig-saker.

– Når man kommer under politietterforskning, er det ikke forenlig med å ha et verv som stortingspresident, sier Aasrud.

Mener mener denne saken vil prege Arbeiderpartiet på Stortinget framover.

– Vi er lei oss, sier hun, men understreker at partiet nå gjør hva de kan for å ta vare på Hansen.

– Vi har tilbudt henne den hjelpen hun trenger. Vi skal selvsagt følge opp henne, sier Aasrud.

Arbeiderparti-politikeren sier at det er svært viktig for Stortinget å gjøre en grundig jobb med å rydde opp i pendlerboligsakene. Et eksternt utvalg, Riksrevisjonen og politiet skal alle se på sakene.

– Det er viktig at vi får snudd alle steiner og få et regelverk vi kan forholde oss til uten at det kommer slike saker i framtiden. Det er på ingen måte bra for den tilliten vi som folkevalgte skal ha, at det kommer slike saker ofte, sier Aasrud.

