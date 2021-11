290.000 permitterte og arbeidsledige mister feriepenger

«Det anslås på usikkert grunnlag at dersom reglene for feriepenger av dagpenger for utbetaling i 2021 ble videreført i 2022, ville om lag 290.000 personer fått rett på feriepenger i 2022.», skriver Arbeids- og sosialdepartementet som svar på spørsmål fra Rødt om statsbudsjettet, ifølge NRK.

De som mottar dagpenger, har ikke krav på å tjene opp feriepenger på samme måte som folk som er i jobb, men under koronakrisen kom likevel en midlertidig ordning på plass.

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år ble det foreslått å stramme inn på ordningen. Ifølge tallene fra Arbeids- og sosialdepartementet vil rundt 190.000 personer som har mottatt dagpenger i mindre enn 25 uker i år, ikke få rett til feriepenger neste år med innstrammingene. De øvrige 100.000 vil få redusert sin utbetaling av ulike årsaker.

[ Kommentar: Arbeidstakere som har blitt hardest rammet under pandemien sitter igjen med svarteper ]

Ap og Sp har ikke foreslått å reversere innstrammingene i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet. SV har foreslått feriepenger i sitt alternative budsjett, men har sagt at de ikke vil ta det opp i budsjettforhandlingene med mindre Ap og Sp gjør det og kommer med forslag til finansiering.

Det koster 1,6 milliarder kroner å rette opp kuttet.

