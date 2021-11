Kirkemøtet vil ha oljestans – Frp reagerer

Kirkemøtet vedtok tirsdag med 103 mot to stemmer en oppfordring til å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel, skriver Klassekampen og Vårt Land.

Frp-lederen mener offensiven mot oljenæringen er feilslått og sier kirken oppfører seg som et politisk parti.

– Som vi vet, vil det å legge ned norsk oljenæring kunne føre til økte utslipp globalt. Flagge ut arbeidsplasser, og gjøre Norge til et fattigere land. Det blir ikke mye igjen til verken bevilgninger til kirken eller bistand om vi fjerner oljeinntektene. De skjærer av greina de selv sitter på, skriver hun i en melding til Klassekampen.

[ Oppdeling av fond kan gi milliarder til vedlikehold av kirkebygg ]

116 representanter fra elleve bispedømmer har avholdt kirkemøte i Trondheim. Møtet, som startet den 11. og ble avsluttet 16. november, er Den norske kirkes øverste organ.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland for Høyre mener det ikke finnes holdepunkter i Bibelen for vedtaket og advarer mot følgene utviklingen kan få for kirkens oppslutning.

Saken fortsetter under videoen

– Når kirkemøtet ønsker å være politisk verksted, å være en politisk part, så gjør Den norske kirke seg mindre interessant for oss som er politisk engasjerte. Du føler deg ikke hjemme da, sier Stensland til Vårt Land.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen