Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og MS

Folkehelseinstituttet, Haukeland universitetssjukehus og Akershus universitetssykehus står bak studien.

Forskerne benyttet helseinformasjon innhentet i de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene på 60- og 70-tallet og koblet disse med data fra det nyere MS-registeret.

– Styrken i studien ligger i at vi har gode objektive måledata fra et stort antall mennesker, og at vi kan «følge» disse over en lengre tidsperiode gjennom kobling til nasjonale helseregistre, sier én av forskerne bak studien, Rune Høglund.

Forskerne peker også på studiens betydning når det gjelder å øke oppmerksomheten mot forebygging av fedme hos barn og unge, som er et økende problem i den vestlige verden.

Overvekt er en av få risikofaktorer man kan påvirke, sier Høglund.

– Kunnskap om risiko og årsakssammenhenger er viktige i vår forståelse av sykdom og framtidig forebyggende arbeid, sier han. ​

