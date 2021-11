«Få den deilige gutterumpa di over på sjefens fang»

Du har kanskje sett dem allerede, hvis du reist med kollektivtransport i Oslo denne uka. Plakater i T-banevogner, på T-banestasjoner og i Flytoget viser dristige sitater, som: «Du holder deg godt for alderen. Skikkelig MILF!», «Smil litt a! Har du mensen eller?!» og «Han nye på regnskap sendte meg akkurat en dick pic fra dass». Julebordsesongen er allerede i gang, og Akan ønsker – gjennom kampanjen «Promillesitat» – å sette fokus på drikkekulturen på arbeidsplassen. Og på denne måten forebygge uheldige episoder på jobbfesten, hendelser som i verste fall kan ødelegge arbeidsmiljøet i lang tid.

(Se alle «promillesitatene» nederst i saken)

Store forventninger til julebordet

– Vi vet ikke om det blir mer alkohol i år enn tidligere, men vi vet jo at mange har store forventninger til årets julebord fordi man ikke har festet med jobben på lenge. Og vi hører at det foregår drikkepress, seksuelle tilnærminger og «nå skal jeg fortelle deg hva jeg egentlig mener om deg, sjef»-samtaler, på julebordene som ikke blir tatt tak i, og som unnskyldes med at folk har drukket for mye, sier Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder i Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

– Det er første gang vi kjører en sånn type kampanje. Noen av sitatene er ment å treffe ledere, mens andre sitater kan treffe oss alle. Hvis noen som har sett disse sitatene, sitter rundt lunsjbordet på jobben, snakker om det, og sier at «ja, dette har jeg opplevd» – da har vi oppnådd noe, sier Bakkeng.

Camilla Lynne Bakkeng, fagleder i Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. (Haakon Dueland/Akan kompetansesenter)

Hun forteller at enkelte av sitatene er oppkonstruerte, men at de fleste er hentet fra reelle situasjoner – historier som Akan er blitt kjent med gjennom besøk hos bedrifter, kursvirksomhet eller veiledningstelefonen. Men selv om flere av uttalelsene kanskje virker friske nok, så kunne de dratt på enda mer, forteller Bakkeng.

– Noen av sitatene fra virkeligheten var for drøye til at vi kunne bruke dem.

Uteblir fra fest på grunn av alkoholbruken

Akan har fått hjelp av et kommunikasjonsbyrå til å utforme kampanjen. Målet er å få folk til å snakke om drikkekulturen på arbeidsplassen, og bruke julebordene som inngang til å nettopp det, forklarer Bakkeng.

– Vi vet at det kan oppstå pinlige og ubehagelige situasjoner når folk drikker for mye med jobben, sier hun, og viser til at 11 prosent av norske arbeidstakere uteblir fra sosiale arrangementer på grunn av alkoholbruk.

Eksempel fra kampanjen «Promillesitat». Her fra en T-banestasjon i Oslo. (Akan)

Bakkeng kjenner til flere eksempler på at festdeltakere sitter igjen med vidt forskjellige erfaringer etter en jobbfest.

– Ett eksempel jeg husker, er fra da vi besøkte en bedrift og laget et opplegg for dem der de skulle snakke om jobbfester de hadde hatt. Da mennene på jobben fortalte, sa de at det var supergøy, masse god drikke, man ble bedre kjent – noe som bygde arbeidsmiljøet. Så begynte noen av kvinnene å snakke om samme fest, men de fortalte en helt annen historie: «Det er kjempegøy fram til klokka blir tolv, men da går jeg hjem».

– De mente at folk var blitt så fulle at det ikke var noe hyggelig å være der lenger. Og da fikk gutta en aha-opplevelse, at måten de oppførte seg på overfor jentene når de drakk, fikk negative konsekvenser – det hadde de ikke sett for seg. Og det har nok mye å gjøre med at vi har ulike forventninger til hva som er innafor på jobbfestene.

Vil ikke ødelegge feststemningen

Hun mener det i mange sammenhenger er en tendens til å bortforklare dårlig oppførsel med at «fylla har skylda», at man ler det litt bort. Men Bakkeng påpeker at en jobbfest eller et julebord som sporer av, der alkoholbruken er høy, og atferden og språkbruken deretter – kan gjøre varig skade på arbeidsplassen.

– Det kan skape dårlig arbeidsmiljø – mistillit mellom kolleger eller at man blir usikre på hverandre. Det er heller ikke behagelig å våkne dagen derpå, når du husker hva du har sagt til en kollega eller sjefen. Og jeg har møtt flere ledere som har sluttet å gå på julebord og jobbfester fordi de ikke orker å ta lønnsforhandlinger og medarbeidersamtaler i den settingen.

Bakkeng understreker at Akan med denne kampanjen ikke vil frata folk festgleden når de endelig igjen kan feire året som har gått, sammen med kollegene sine.

– Jobbfester styrker arbeidsmiljøet, det er en god måte å bli kjent på, det er bra å feire og ta en timeout. Det som er viktig, er at vi tør å sette ord på det når det sklir ut. Og – kanskje det viktigste – at de som opplever ubehag, vet hvem de kan snakke med. Grunnen til at vi så ofte lar dette passere, er fordi mange tenker at man blir festbremsen, moralisten, den kjipe – hvis man tar opp ubehagelige situasjoner. Men det vi ser, når vi løfter fram slike situasjoner internt i virksomhetene, er at flere stemmer kommer fram, og beskriver en ukultur man ikke vil ha.

Her er «promillesitatene» som Akan bruker i kampanjen. Antatt promille står i parentes. De fleste av sitatene er ekte, noen er oppkonstruerte:

Få den deilige gutterompa di over på sjefens fang (1.8)

Eneste grunnen til at du er sjef, er fordi du er kvotert inn (1.5)

Smil litt a! Har du mensen eller?! (1.4)

Har du hvit måned? Vi har jo bare kjøpt inn brun sprit! (0.9)

Du vet hva de sier om menn med store hender?! (1.8)

Du holder deg godt for alderen. Skikkelig MILF! (1.6)

Jeg er veldig fornøyd med innsatsen din i år. Det er ikke noe jeg sier bare fordi jeg er full. (1.2)

Du har ikke hørt det fra meg, men dump de aksjene ASAP. (1.3)

Å ligge med damer over 40 er som å ligge med lik. (1.6)

– Er du hun junioren alle snakker om? (1.2) – Er du sikker på at det er meg? Jeg har jobbet for deg i 3 år nå. (0.7)

Han nye på regnskap sendte meg akkurat en dick pic fra dass. (0.9)

Jeg bruker firmakortet til alt. Det er ingen som sjekker det. (1.4)

Drikker du ikke? Dette er julebord, ikke barnebursdag! (0.9)

Massasje er vel ikke seksuell trakassering? (1.3)

Bli med på nach! Vi har hjemmekontor i morgen uansett. (1.3)

Burde ikke snakke om oppsigelser på fest, men hoder kommer til å rulle i nær fremtid. (1.4)

– Øl eller vin til maten? (0.9) – Har dere noe alkoholfritt? (0.0) – Det er vann i springen! (0.9)

