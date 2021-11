Stoltenberg: FHI planlegger å gi personer under 65 år tredje vaksinedose

– Vi har allerede begynt å planlegge for en tredje dose, for vi regner med at det vil skje og vil bli aktuelt. Men akkurat når og hvem har vi ikke tatt standpunkt til ennå. Dette vurderer vi nå, og har lagt planer for, sier Stoltenberg til NRK.

– Vurderingen vil skje raskt, men tredjedosene er godkjent etter 6 måneder, så det er mange under 65 år det ikke er aktuelt for ennå, utdyper hun.

En tredje vaksinedose er et viktig grep for å få ned sykdomsbyrden, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen