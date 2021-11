Nakstad: Helsedirektoratet har gitt anbefalinger knyttet til koronapass-bruk i Norge

Av Fredrik Moen Gabrielsen

– Vi har ikke anbefalt noen nasjonale nedstengningstiltak nå, men vi har i våre råd til regjeringen fokusert på forsterket smittevern, TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), grensekontroll, samt koronasertifikat, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han vil ikke utdype konkret hva anbefalingene går ut på. Men helseminister Ingvild Kjerkol har blant annet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere bruken av koronasertifikat innenlands i Norge. Dette arbeidet er nå ferdig og overlevert regjeringen.

– Så skal regjeringen ta sine beslutninger om koronasertikatet skal benyttes, og i hvilket omfang det eventuelt skal brukes, sier Nakstad.

– Men det som er viktig å huske på ved eventuell bruk av et slikt sertifikat, er at det i så fall gjøres for å unngå nedstengninger og for å kunne holde samfunnet mest mulig åpent, sier han.

Regjeringen har innkalt til koronapressekonferanse fredag klokken 12. NTB har kontaktet Helsedepartementet med spørsmål om koronapass, men departementet viser til regjeringens pressekonferanse.

Koronapass står sterkt i andre land

Koronasertifikatet var i en periode i bruk i Norge, for eksempel ved innslipp på større arrangementer som fotballkamper og lignende.

En rekke land i Europa har allerede i lang tid benyttet seg av koronasertifikat i større skala. For å slippe inn på kafeer, utesteder og kulturarrangementer har man måttet vise fram et gyldig pass, som beviser at man enten er vaksinert, har oppnådd immunitet ved gjennomført sykdom, eller at man har testet negativt på covid-19.

I Danmark har smitten mangedoblet seg den siste tiden etter at landet gjenåpnet i september. Statsminister Mette Frederiksen varslet tidligere denne uka at de vil gjeninnføre krav om koronapass. Det skal blant annet gjelde på innendørs serveringssteder, nattklubber og større konserter, som er sammenhenger der folk samles tett.

Dette har ført til at mange uvaksinerte dansker nå har tatt steg for å vaksinere seg, samt at flere har bestilt time for å få andre og tredje dose.

Også i Frankrike har man i lengre tid måttet vise fram koronasertifikat. Nå har myndighetene besluttet at alle franskmenn over 65, må ha blitt vaksinert med tredje vaksinedose for at koronasertifikatet skal være gyldig.

– Pandemien er ikke over i Norge

I likhet med andre europeiske land har smitten økt betraktelig i Norge den siste tiden. Flere steder har man registrert de høyeste smittetallene gjennom hele pandemien. Smitteøkningen har likevel ikke kommet som noen overraskelse for helsemyndighetene.

– Vi har sett dette komme helt siden august, vi har snakket om dette og gjort forberedende arbeid gjennom hele høsten, sier Nakstad.

Norge gjenåpnet samfunnet i slutten av september, og mange feiret at pandemien hadde sluppet taket da daværende helseminister Bent Høie pakket sammen tommestokken. Flere steder har imidlertid nå gjeninnført kravet om å holde én meters avstand i tillegg til en rekke andre lokale tiltak.

– Vi har aldri sagt at pandemien er over, men vi har sagt at vi kan leve mer normalt på grunn av vaksineringen. Pandemien er ikke over, verken i Norge eller i verden, og den vil sannsynligvis ikke være over før om en god stund, sier Nakstad.

– Jeg tror folk har satt pris på å få en pause fra pandemien gjennom sommeren, men jeg tror likevel at folk er motiverte for å gjøre en innsats når de ser at det gjør det mulig å leve mer normalt gjennom vintersesongen, sier han.

