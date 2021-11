Flertall for nye tiltak og økt munnbindbruk i ny undersøkelse

I undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion svarer 30 prosent at de synes at omfanget av koronatiltak i deres kommune bør økes, noe som er høyest på ett år.

Kun 11 prosent sier at tiltakene må reduseres. Resten mener det bør bestå som i dag, eller vet ikke.

Samtidig sier seks av ti nordmenn (59 prosent) så langt i november at de er positive til munnbindbruk i Norge. Dette er en økning på 13 prosentpoeng fra oktober.

Så langt i november sier også 53 prosent at de ønsker å teste seg fremover, mens 26 prosent sier nei. Resten vet ikke.

31 prosent av de spurte sier at de er bekymret for å bli smittet, mens 41 prosent ikke er det.

Samtidig svarer 51 prosent av de spurte at de er bekymret for at noen i familien blir smittet, noe som er 8 prosentpoeng høyere enn i oktober.

