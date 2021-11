Erna Solberg ber eksperter vurdere en ansettelse av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

Nato-sjef Jens Stoltenberg nevnes som en aktuell kandidat når jobben som Øystein Olsens arvtaker som norsk sentralbanksjef er lyst ut.

Til VG sier Høyre-leder Erna Solberg at eksperter bør vurdere om en ansettelse av Stoltenberg vil påvirke uavhengigheten til sentralbanken.

– Vi trenger en diskusjon om hvordan jusseksperter, markedet og markedsaktørene vil oppleve å få en markant politiker fra et regjeringsparti som Norges Bank-sjef, for å få deres vurdering av om de mener det vil gjøre noe med uavhengigheten til sentralbanken, sier Solberg til avisen.

Onsdag sa Sveinung Rotevatn (V) at han frykter at Stoltenberg som sentralbanksjef kan bli mistenkt for å ta politiske hensyn i rentefastsettelsen.

Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for inntil seks år til. Søknadsfrist er 9. desember.

Ifølge Dagens Næringsliv kommer Stoltenberg, som er ferdig som Natos generalsekretær neste høst, til å si ja hvis han blir spurt.

