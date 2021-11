Sykepleierleder: – Har ikke brettet ned ermene

– Det sykepleierne beskriver er at de har ikke brettet ned ermene. De har ikke vært en del av gjenåpningsfesten. De har ikke hatt ermene nede under pandemien. De er søkkslitne, sier Sverresdatter Larsen til Nordlys.

Hun forteller at hun daglig mottar meldinger fra sykepleiere som har vondt i magen når telefonen ringer, fordi de opplever et moralsk press om å ta ekstravakter. Hele 72 prosent av de spurte i det kommunale helsevesenet i Sykepleierforbundets egne undersøkelser sier at de vil se etter annen jobb når pandemien er over.

– Vi er nødt til å gjøre noe på kort sikt som gjør at sykepleierne er villig til å stå i det enorme presset. Du kommer ikke unna at der er lønn er viktig virkemiddel. Sykefraværet kommer av en enorm belastning, sier Sverresdatter Larsen.

Fagforeningslederen sier sykepleiermangelen er størst i Nord-Norge, og at sykehusbyen Tromsø mangler 140 sykepleiere. I tillegg er det stor mangel i distriktskommunene.