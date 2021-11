Knivmannens advokat: – Han var på bedringens vei i 2020

– Han var på bedringens vei og fungerte under rettssaken, sier advokat Andrea Wisløff til NTB.

I desember i fjor sto 33-åringen som tirsdag ble drept av politiet på Bislett, etter å ha truet flere mennesker med kniv, tiltalt for å ha knivstukket en mann på Grünerløkka i Oslo i juni 2019.

De sakkyndige som vurderte mannen den gang konkluderte med at han var psykotisk da han knivstakk mannen og truet flere andre tilfeldige personer. 11. desember i fjor ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøket.

– Var adekvat da

Wisløff tok over som 33-åringens forsvarer ved årsskiftet 2019/2020, og forsvarte ham under rettssaken.

– Han hadde sittet i varetekt en god stund da jeg ble hans forsvarer, og var adekvat da. Han var også under behandling da han fikk dommen, sier hun.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sa under en pressekonferanse at mannen var ute på kortvarig permisjon fra helsevesenet da han truet tilfeldige mennesker med kniv tirsdag morgen. Mannen gikk ut i permisjon mandag denne uken.

Wisløff vil ikke si noe om hvorvidt hun mener det var riktig å gi mannen permisjon under et år etter at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg har ingen kjennskap til innholdet i behandlingen, og jeg har ikke forutsetninger for å kunne uttale meg om hvorvidt det var riktig å gi ham permisjon. Det er helsevesenet som må uttale seg om ting rundt hans helsetilstand, sier hun.

Wisløff vil ikke si noe om hun har vært i kontakt med mannen etter at han ble dømt i fjor.

Psykiater: – Ikke kort tid

Psykiater Randi Rosenqvist er én av to sakkyndige som vurderte mannen i forbindelse med rettssaken i fjor. I sin vurdering kom de sakkyndige fram til at mannen lider av schizofreni.

Hun sier til Aftenposten at hun ikke er overrasket over at pasienten er ute så kort tid etter dommen. Aftenposten intervjuet Rosenqvist før det ble kjent at mannen var ute på permisjon.

– Da dommen falt i desember i fjor, hadde han vært syk i halvannet år. Innen dommen kom, var han mye bedre. At han ett år etterpå er etablert i bolig, synes jeg ikke er rart. Han var definitivt på bedringens vei for ett år siden. Ett år er ikke kort tid når han er blitt bedre. Han må ha blitt dårlig igjen, sier Rosenqvist.

