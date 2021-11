Knivmannen på Bislett knivstakk mann på Ankerbrua i 2019

Det var om morgenen 4. juni i 2019 at den nå 33 år gamle mannen knivstakk en tilfeldig mann på Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo.

Hendelsen den dagen startet med at mannen, som opprinnelig er fra Tsjetsjenia, antente klær i rommet i kollektivet der han bodde i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Inne i leiligheten hogget han deretter med en kniv mot to kvinner han bodde sammen med, før han gikk ut på gaten. Her truet mannen flere mennesker med kniv, og løp mot dem, før han knivstakk mannen på Ankerbrua.

Mannen var under hendelsen, i likhet med under handlingene tirsdag, barbeint og med bar overkropp. Han ble til slutt stoppet da beredskapstroppen kom til stedet og skjøt ham med elektrosjokkvåpen for å få kontroll på ham.

Psykotisk

Under rettssaken i desember i fjor sa mannen at han ikke husket noe av hendelsen, og sa at han hadde slitt med store psykiske plager i ukene i forveien.

Han var også påvirket av alkohol og kokain under hendelsen.

De sakkyndige konkluderte med at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet. Retten var enig, og dømte ham til tvungent psykisk helsevern.

Sparket politifolk på Bislett

Mannen er også dømt flere ganger tidligere. I 2018 ble han dømt til samfunnsstraff for å ha tatt seg inn på en byggeplass i ruset tilstand i 2017.

Der sparket han slo og sparket han en av arbeiderne, slik at arbeideren fikk skader i beinet.

Mannen er også dømt for en tidligere episode på Bislett der han i 2014 i ruset tilstand sparket to politifolk som hadde blitt tilkalt etter at han kom i klammeri på et utested. I 2015 ble mannen dømt til 21 dagers fengsel for volden.

PST kjent med Bislett-knivmannen fra før

Politiets sikkerhetstjeneste ble varslet etter knivhendelsen på Bislett og bekrefter at de var kjent med gjerningsmannen fra før.

– Jeg kan si at personen har vært kjent for PST, men ikke utdype noe mer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

PST ble varslet etter at mannen tirsdag oppførte seg truende med en kniv mot flere personer på Bislett.

