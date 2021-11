Knivmannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern – fikk permisjon mandag denne uken

– Det vi vet er at han var ute på en kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon da denne hendelsen skjedde, sier politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse klokken 17 tirsdag ettermiddag.

Den 33 år gamle mannen truet i 9-tiden tirsdag morgen en rekke tilfeldig forbipasserende Thereses gate på Bislett i Oslo med kniv. Han ble etter kort tid skutt og drept av politiet. En polititjenesteperson ble skadd i angrepet.

Metlid sier at de etterforsker saken som drapsforsøk både mot politiet og mot andre personer i området.

Fikk permisjon mandag

11. desember i fjor ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk etter en lignende hendelse som den på Bislett tirsdag morgen. I 8-tiden på morgenen 4. juni i 2019 truet han flere mennesker med kniv på Grünerløkka i Oslo, før han knivstakk en mann på Ankerbrua som går over Akerselva.

Skadene var livstruende, men mannen som ble knivstukket overlevde.

Ifølge Metlid fikk mannen permisjon fra helseinstitusjonen der han har vært under behandling på mandag. Adressen han skulle oppholde seg på under permisjonen, var i Bislett-området.

– Det har ikke vært noen opplysninger som skulle tilsi at noe sånt skulle skje, sier Metlid.

Hun er klar på at etterforskningen så langt tyder på at de ser på psykiatri som en faktor i saken.

Politiet mener at de avverget videre skader med sin inngripen. Det skal gå bra med politimannen som ble skadd av 33-åringen.

Angrep politiet med kniv

Det var klokken 8.57 tirsdag morgen at politiet fikk melding om knivmannen på Bislett. En politipatrulje som befant seg i nærheten er raskt på stedet.

Videoer fra stedet viser blant annet at en politibil kjører på mannen flere ganger, før politibilen kjørte inn i veggen ved en port like ved mannen. Videoen viser at gjerningsmannen tar seg inn i politibilen og går til angrep på polititjenestepersonen i passasjersetet med kniv.

I forbindelse med dette avfyrte politiet flere skudd.

Psykiater advarte

De sakkyndige som undersøkte mannen etter knivstikkingen i 2019 konkluderte med at han var psykotisk under hendelsen.

Både under knivstikkingen på Ankerbrua, og på Bislett tirsdag, var mannen barbeint og i bar overkropp. Mannen er også tidligere dømt for vold mot to politifolk og mot en arbeider på en byggeplass der han brøt seg inn. Ved alle de tre hendelsene mannen er dømt for, var mannen ruset.

I sin vurdering av mannen etter knivstikkingen på Ankerbrua skrev psykiater Randi Rosenqvist at det kunne være farlig dersom mannen fortsetter å ruse seg og faller ut av psykiatrisk behandling.

«Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå.», skrev hun.

Det er så langt ikke klart hvilke vurderinger helseinstitusjonen som mannen var innlagt på har gjort da de ga ham permisjon kun elleve måneder etter at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk.

Kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er ansvarlig for en eventuell tilsynssak, sier til NTB at det er for tidlig for dem å på svare på dette.

Vurderer habiliteten

Spesialenheten er rutinemessig varslet om hendelsen tirsdag.

Grete Lien Metlid sier at det fordi en av deres polititjenestepersoner er fornærmet i saken også gjøres vurderinger av om det er Oslo politidistrikt som skal etterforske saken. Oslo politidistrikt er i den forbindelse dialog med Oslo statsadvokatembeter om politidistriktets habilitet.

PST er rutinemessig varslet om saken. De opplyser også til NTB at de er kjent med mannen fra tidligere.

