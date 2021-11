Hadia Tajik lover å innfri på feriepenger

– Det står i Hurdalsplattformen. Så det skal gjennomføres, sier Tajik til NTB.

I regjeringsplattformen er Ap og Sp krystallklare på at feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte skal gjeninnføres. I valgkampen lovte Ap at dette skulle skje innen 100 dager.

Men da regjeringens forslag til budsjettendringer ble lagt fram mandag, var feriepenger på dagpenger ikke med.

Viser til prislapp

Feriepengetillegget ble fjernet av de borgerlige i 2015, men gjeninnført midlertidig i 2021 som koronakrisetiltak for personer som gikk på dagpenger i 2020.

Tajik viser til at gjeninnføring av feriepengetillegget i 2022 ville ha kostet 1,6 milliarder kroner.

– Det var utelukkende helhetlige økonomiske hensyn som gjorde at det ikke lot seg innpasse i tilleggsproposisjonen for 2022, sier hun.

– Feriepenger på dagpenger er fortsatt en viktig sak for denne regjeringen.

LO skuffet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er skuffet over at løftet fra Hurdalsplattformen ikke innfris allerede nå.

– Det er fint at man skal fortsette å jobbe for det. Men de som nå har vært ledige i ett år, får ikke feriepenger neste år. Så for dem hjelper det lite om man får det inn senere, sier hun til NTB.

LO-lederens håp er nå at saken skal bli løst i Stortinget.

– Vi kommer iallfall til å fortsette å mase på både regjeringen og stortingsflertallet for at det skal komme på plass, sier hun.

