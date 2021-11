56-åring pågrepet på bibliotek i Stavanger – dømt for besittelse av overgrepsbilder

Politiet ble oppmerksomme mannen etter tips fra andre på det aktuelle biblioteket i Stavanger. De varslet politiet om at en mann brukte en av bibliotekets stasjonære datamaskiner til å søke etter bilder av nakne barn.

Politiet rykket ut og pågrep 56-åringen på stedet. Etter ransaking hjemme hos ham fant de mer overgrepsmateriale, skriver Stavanger Aftenblad. Nå er mannen dømt.

Ifølge Aftenbladet erkjente mannen å ha oppbevart bildene han var tiltalt for å inneha. Han mente imidlertid at kun et begrenset antall av bildene var ulovlige. Stavanger tingrett sa seg uenig.

I tillegg til 7 måneders fengsel dømmes 56-åringen til inndragning av blant annet nettbrettet han hadde lagret bildene på.