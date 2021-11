Person døde i Innlandet tidligere i år etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen

En person i Søndre Land døde etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. En ny rapport konkluderer med at det var vaksinen som var årsaken til at personen døde.

Personen fikk AstraZeneca-vaksinen da den fremdeles var i bruk i starten av 2021. Et par dager etter å ha blitt vaksinert, ble personen fraktet til sykehus med smerter, skriver Oppland Arbeiderblad.

Vedkommendes hjerte stanset kort tid etter, og personen ble erklært død. Den første rapporten konkluderte med at det var underliggende sykdommer som var årsaken til dødsfallet.

Saken fortsetter under videoen

En endelig rapport over et halvt år etter konkluderer imidlertid med at det var AstraZeneca-vaksinen som var den utløsende faktoren. Vaksinen ble stanset i Norge i mars etter rapporter om alvorlige bivirkninger.

