Høyesterett forkaster anken fra Laila Anita Bertheussen

Bertheussen ble i januar kjent skyldig i å selv ha sendt trusselbrev og begått hærverk på egen bil og bolig. Dommen er anket.

I sommer avviste Borgarting lagmannsrett anken over skyldspørsmålet, men hun skal få behandlet straffeutmålingen på nytt i desember. Avgjørelsen om å nekte full ankebehandling ble anket til Høyesterett.

I en avgjørelse mandag skriver Høyesterett at de mener lagmannsretten har begrunnet sin avgjørelse godt nok.

– Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre fram. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd, heter det i kjennelsen.

Det betyr at Bertheussens håp om å bli frifunnet er slukket. Bertheussen har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

Det Bertheussen derimot kan håpe på, er at lagmannsretten reduserer straffen. 56-åringen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

