Mange trafikkuhell på Østlandet: Politiet advarer om svært glatte veier

– Det er svært glatt på enkelte veier i morgentimene, skriver Oslo-politiet på Twitter rundt klokka 8.45 lørdag morgen.

E18, E6 og Østre Aker trekkes fram blant flere glatte veier. Det jobbes med å få saltet veistrekningene. Vegtrafikksentralen bistår Oslo-politiet, som anmoder trafikanter å tilpasse farten etter forholdene.

Flere trafikkuhell

Det har vært flere trafikkuhell som følge av glatt veibane. En bil kjørte like før klokka 8 i autovernet på E6 ved Klemetsrud. Det er ingen personskade.

På E18 i Bærum kolliderte en bil med autovernet. Fører har smerter i en fot, og fraktes til sykehus for kontroll. Om lag 20 minutter senere snurret en ny bil rundt, like ved. En annen bil kjørte inn i den som snurret. Det er trolig ikke personskader, ifølge politiet. Klokka 8.36 var E18 inngående stengt i alle felt for opprydning, mens det et kvarter senere er åpnet opp ett felt.

Isete veier i Vestfold

Også i Sørøst politidistrikt advarer de om føret.

– Politiet oppfordrer bilførere til å være ekstra varsomme i morgentimene, skriver politiet på Twitter.

I sjutiden lørdag morgen hadde politiet fått inn melding om to utforkjøringer i regionen. En mann i 60-årene ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en utforkjøring i Sandefjord. Politipatruljen advarte om at det er svært glatt i veibanen i området. Brannvesenet, som rykket ut til en utforkjøring i Vinje, meldte om svært glatte veier.

Operasjonssentralen har fått flere meldinger om isete veier i Vestfold, og har varslet Vegtrafikksentralen.