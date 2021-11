Vegdirektoratet vil ha aldersgrense for ryttere på hest i trafikken

Ifølge Nationen har en arbeidsgruppe satt ned av Vegdirektoratet diskutert problemstillinger knyttet til hest i trafikken, etter at to jenter på 11 og 13 år mistet livet da de ble påkjørt av en bil under kjøring med hest og sulky på Bjørkelangen i 2014.

Gruppen foreslår blant annet å åpne enkelte gang- og sykkelveier for hester, og at det blir innført en aldersgrense på 16 år for å ri eller kjøre hest i trafikken.

Det foreslås også at staller og rideskoler pålegges å gi bedre opplæring i reglene. Om det vil være en form for fører- eller rytterkort, fremkommer ikke i forslaget.

Etter trafikkreglene regnes hester som kjøretøy, uavhengig om de kjøres, leies eller blir ridd.

Antallet ulykker med hest i trafikken synes å være underrapportert i offisielle statistikker. Mens politiet rapporterer om to-tre tilfeller i året, viser en forskningsrapport fra Nord universitet at det derimot årlig inntreffer et tresifret antall ulykker.

