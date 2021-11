Nakstad: Alle må følge rådene for å få smitten ned

Etter at smittetallene og antall innlagte koronapasienter lenge holdt seg lavt etter gjenåpningen, er tallene igjen stigende.

Det siste døgnet er det registrert 1.626 koronasmittede i Norge. Samtidig var 163 koronapasienter tirsdag innlagt på norske sykehus.

– Og da er vi i en litt annen situasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han sier det er viktig at vi følger de rådene som er gitt for at vi ikke skal havne i en situasjon der det må komme nasjonale tiltak igjen. Nakstad trekker fram en undersøkelse som viser at seks av ti holder seg hjemme når de er syke.

– Det betyr at fire av ti ikke gjør det, og det er litt for mange. Klarer vi å teste oss når vi får symptomer og sier fra til dem vi har vært i kontakt med, kan det kanskje alene være nok til å få smittetrenden til å gå ned.

Med stigende smitte- og innleggelsestall, samtidig som det trolig kommer en influensasesong ved nyttårstider, er dette en trend som må snus, dersom vi skal kunne leve som normalt.

– Hvis vi ikke får snudd den trenden, og presset på helsetjenesten blir så stort at det ikke går uten store konsekvenser, så må vi innføre nasjonale råd og kanskje nasjonale tiltak, hvis vi kommer så langt.

– Vi er alle tjent med å få kontroll på dette, og det skal ikke så mye til, fordi vi har så god drahjelp fra vaksinen allerede, sier Nakstad.

