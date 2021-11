Iselin Nybø slår følge med Monica Mæland til advokatfirma

Når Nybø begynner i jobben, avhenger av om hun ilegges karantene etter jobben som statsråd, skriver Schjødt.

– For meg har det i valget av ny arbeidsgiver vært avgjørende å komme til et sted der jeg kan fortsette å jobbe med og for næringslivet. Det får jeg i høyeste grad anledning til hos Schjødt, sier Nybø.

Venstre-politikeren var forskning- og høyere utdanningsminister i Erna Solbergs regjering fra januar 2018 til januar 2020. Deretter overtok hun som næringsminister fram til regjeringsskiftet i høst.

– Vi er takknemlige for og stolte over at landets tidligere næringsminister har valgt Schjødt når hun nå vender tilbake til advokatstanden og næringslivet, sier styreleder Olav Kolstad.

Schjødt er et av Norges største advokatfirmaer. For to uker siden ble det klart at Monica Mæland blir partner og advokat i firmaet.

(©NTB)